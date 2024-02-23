23 февраля, 22:37Происшествия
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 21:30 по московскому времени.
Ранее 23 февраля система ПВО ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20.
Накануне системы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник над территорией Суражского района Брянской области. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский
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