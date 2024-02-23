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23 февраля, 22:37

Происшествия

ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Ранее 23 февраля система ПВО ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20.

Накануне системы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник над территорией Суражского района Брянской области. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский

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