ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Ранее 23 февраля система ПВО ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20.

Накануне системы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник над территорией Суражского района Брянской области. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА в городском округе Богородский