22 февраля, 22:48Происшествия
Системы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник над территорией Суражского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в телеграм-канале.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – говорится в его публикации.
Ранее Богомаз рассказал, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Дроны сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений тоже не выявили.
Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена в ночь на 20 февраля.
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