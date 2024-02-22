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22 февраля, 22:48

Происшествия

Системы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник над территорией Суражского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в телеграм-канале.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – говорится в его публикации.

Ранее Богомаз рассказал, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Дроны сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений тоже не выявили.

Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена в ночь на 20 февраля.

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