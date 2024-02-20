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20 февраля, 07:08

Происшествия

Силы ПВО РФ уничтожили еще два украинских БПЛА в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника были сбиты над Брянской областью силами ПВО России. Об этом губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА", – сообщил он.

По его словам, беспилотники были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее в ночь на 20 февраля Богомаз уже сообщал о сбитом беспилотнике. Тогда украинский БПЛА был уничтожен над Погарским районом Брянской области, обошлось без пострадавших.

17 февраля российские ПВО также сбили 5 украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших в результате падения БПЛА над Погарским, Клинцовским и Брянским районами не было.

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