Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА", – написал он.

Беспилотник был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ, оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее ВСУ обстреляли село Первомайское в ДНР. В результате атаки была ранена женщина 1941 года рождения, кроме того, повреждения получили жилой дом и линия электропередачи на улице Арсенальной в Донецке.

17 февраля российские ПВО сбили 5 украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших в результате падения БПЛА над Погарским, Клинцовским и Брянским районами не было.