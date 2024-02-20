В Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли ночью 20 февраля.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника были сбиты над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.

До этого губернатор уже сообщал о еще об одном сбитом беспилотнике над Погарским районом Брянской области. Также обошлось без пострадавших.

17 февраля российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших в результате падения БПЛА над Погарским, Клинцовским и Брянским районами не было.