20 февраля, 07:41Политика
В Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли ночью 20 февраля.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что два беспилотника были сбиты над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. Богомаз уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы уже работают на месте происшествия.
До этого губернатор уже сообщал о еще об одном сбитом беспилотнике над Погарским районом Брянской области. Также обошлось без пострадавших.
17 февраля российские ПВО сбили пять украинских беспилотников над Брянской областью. Пострадавших в результате падения БПЛА над Погарским, Клинцовским и Брянским районами не было.
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