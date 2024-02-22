ПВО РФ уничтожила украинскую ракету С-200 над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО России уничтожила переоборудованную зенитную ракету С-200, которой украинские силы пытались атаковать территорию РФ. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ракета была сбита над территорией Ростовской области. Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над Брянской областью.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена в ночь на 20 февраля.