22 февраля, 07:11Происшествия
ПВО РФ уничтожила украинскую ракету С-200 над Ростовской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
ПВО России уничтожила переоборудованную зенитную ракету С-200, которой украинские силы пытались атаковать территорию РФ. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ракета была сбита над территорией Ростовской области. Украинский беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над Брянской областью.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена в ночь на 20 февраля.
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