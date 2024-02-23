23 февраля, 11:37Происшествия
Система ПВО сбила два украинских дрона над Курской областью
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Система противовоздушной обороны ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – сообщается в публикации.
Ранее жителей Курска предупредили о работе системы ПВО. Глава региона Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие.
До этого об уничтожении украинских беспилотников сообщал брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
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