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23 февраля, 11:37

Происшествия

Система ПВО сбила два украинских дрона над Курской областью

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Система противовоздушной обороны ликвидировала беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские силы попытались атаковать территорию региона около 10:20 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – сообщается в публикации.

Ранее жителей Курска предупредили о работе системы ПВО. Глава региона Роман Старовойт призвал граждан сохранять спокойствие.

До этого об уничтожении украинских беспилотников сообщал брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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