Российская ПВО сбила украинские дроны над Брянской и Калужской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники самолетного типа над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была пресечена в 08:00 по московскому времени. ПВО сбила один дрон над Брянской областью и еще один – над Калужской областью.

Утром 20 февраля брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника.

Дроны сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не выявили.

Спустя время в министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена ночью 20 февраля, указали в МО.



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