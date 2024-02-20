20 февраля, 09:06Происшествия
Российская ПВО сбила украинские дроны над Брянской и Калужской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники самолетного типа над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атака была пресечена в 08:00 по московскому времени. ПВО сбила один дрон над Брянской областью и еще один – над Калужской областью.
Утром 20 февраля брянский губернатор Александр Богомаз рассказал, что над регионом были уничтожены два украинских беспилотника.
Дроны сбили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не выявили.
Спустя время в министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении трех украинских беспилотников над Брянской областью. Атака была пресечена ночью 20 февраля, указали в МО.
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