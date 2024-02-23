Жителей Курска предупредили о работе системы ПВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в Курске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Романа Старовойта.

"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие", – говорится в его публикации.

17 февраля на территории Курской области было объявлено о ракетной опасности. Тогда Старовойт призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. Через некоторое время режим ракетной опасности был отменен.



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