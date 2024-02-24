Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

"24 февраля около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России", – сказано в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли белгородское село Козинка. Региональный главк МЧС выпустил о том, что жителям региона необходимо было спуститься в подвал (укрытие).

До этого два человек пострадали после атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные сбросили с помощью беспилотника взрывные устройства на два грузовых автомобиля.



Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ