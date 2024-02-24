24 февраля, 16:17Происшествия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.
"24 февраля около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории России", – сказано в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли белгородское село Козинка. Региональный главк МЧС выпустил о том, что жителям региона необходимо было спуститься в подвал (укрытие).
До этого два человек пострадали после атаки ВСУ на белгородское село Глотово. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные сбросили с помощью беспилотника взрывные устройства на два грузовых автомобиля.
Пять человек погибли после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
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