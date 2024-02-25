25 февраля, 07:01Происшествия
Силы ПВО России уничтожили шесть беспилотников ВСУ за ночь
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Шесть беспилотников были уничтожены за ночь на 25 февраля силами ПВО России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.
Два беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области. Еще четыре украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.
Вечером 23 февраля ПВО РФ также уничтожила украинские дроны над Брянской областью и над Белгородской областью.
В ночь на 24 февраля были сбиты 4 дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду
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