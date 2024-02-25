Силы ПВО России уничтожили шесть беспилотников ВСУ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть беспилотников были уничтожены за ночь на 25 февраля силами ПВО России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Два беспилотника были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области. Еще четыре украинских БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

Вечером 23 февраля ПВО РФ также уничтожила украинские дроны над Брянской областью и над Белгородской областью.

В ночь на 24 февраля были сбиты 4 дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду