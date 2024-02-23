ПВО уничтожила украинский дрон над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО России сбила украинский беспилотник над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ", – написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы уже работают на месте происшествия.

Богомаз также выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее ПВО России уничтожила переоборудованную зенитную ракету С-200 над Ростовской областью, с помощью которой украинские силы пытались атаковать территорию РФ. Вражескую атаку предотвратили в ночь на 22 февраля.

23 февраля средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники ВСУ самолетного типа над Курской областью.



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