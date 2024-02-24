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24 февраля, 07:06

Происшествия

Силы ПВО РФ перехватили еще 4 дрона ВСУ в Тульской, Курской и Липецкой областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО России сбили 4 украинских беспилотника в ночь на 24 февраля. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи с 00:20 до 02:00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что один беспилотник был перехвачен над территорией Курской области, два БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще один беспилотный аппарат сбили над территорией Тульской области.

Вечером 23 февраля ПВО РФ также уничтожила украинские дроны над Брянской областью и над Белгородской областью.

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