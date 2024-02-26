Песков заявил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Вооруженные силы России (ВС РФ) будут продолжать уничтожать американские танки Abrams так же, как и другую военную технику в зоне СВО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно", – уточнил он.

До этого стало известно, что ВС РФ в районе Авдеевки уничтожили первый Abrams, используемый украинскими войсками. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что эта военная единица могла быть той самой, которую киевские войска показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки.

Чуть ранее, 23 февраля, западные СМИ заявили об уничтожении российскими войсками редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ