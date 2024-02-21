ВС РФ поразили склад горючего и живую силу ВСУ в 123 районах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в ходе СВО поразили за сутки склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что для этого были использованы БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что операция в Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях МО РФ. По его данным, подготовка к освобождению города осуществлялась еще осенью 2023 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских военных из Авдеевки 17 февраля. Он подчеркнул, что сделано это было во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

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