Шойгу сообщил, что операция в Авдеевке войдет в учебники Минобороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Операция в Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу по результатам встречи с Владимиром Путиным.

Шойгу заявил, что подготовка к освобождению Авдеевки осуществлялась еще осенью 2023 года.

"Подготовка операции сама напрашивалась, чтобы на севере и на юго-западе Авдеевки создать достаточно большее количество сил, чтобы их выдержать в восточном направлении", – объяснил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что на протяжении девяти лет Авдеевка укреплялась украинскими военными. Там создавались бетонированные сооружения, проводились подземные коммуникации. Именно поэтому слом сопротивления на этом направлении является успехом, заявил Шойгу. Для того чтобы освободить населенный пункт, российские военные должны были сосредоточить в районе максимальное количество оружия для работы по площадям с большой точностью.

"К какому-то моменту достигли уровня, когда у нас было 460 таких ударов в сутки. Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8–10 метров. По такой 500-килограммовой бомбе 8–10 метров – представляете себе?" – уточнил Шойгу.

По его словам, ВС РФ создали в Авдеевке невыносимые условия для того, чтобы украинские военные были вынуждены сбежать оттуда. Министр обороны добавил, что, уходя из населенного пункта, Вооруженные силы Украины бросили на месте огромное количество раненых солдат, оружия, а также оставили после себя заминированные территории.

"Большая работа идет по разминированию, оставлено много чего, но с пониманием того, что выход был действительно хаотичным, специально заминированных объектов нет", – отметил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу заявил, что сейчас российские войска продолжают наступление на этом направлении. Российская армия в районе Авдеевки контролирует уже 72 квадратных километра.

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о выводе ВСУ из Авдеевки. Спустя время Шойгу доложил Путину о полном освобождении населенного пункта от украинских военных. Глава государства, в свою очередь, поздравил российских солдат с важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что приказ Сырского об оставлении города был опубликован спустя день после начавшегося бегства ВСУ из Авдеевки.



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