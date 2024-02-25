США надеются в ближайшие дни согласовать сделку по заложникам в Газе – Салливан

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

США рассчитывают, что участникам переговоров об освобождении заложников и временному прекращению огня в секторе Газа удастся прийти к окончательному согласию в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По словам Салливана, представители Израиля, США, Египта и Катара встретились в Париже и достигли понимания между собой о базовых очертаниях сделки по освобождению заложников и временному прекращению огня.

"Я не буду вдаваться в подробности, потому что переговоры все еще ведутся, детали прорабатываются. Должны будут состояться непрямые переговоры Катара и Египта с ХАМАС, потому что в конце концов это они должны будут принять решение об освобождении заложников", – заявил помощник президента.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни стороны смогут прийти к твердому и окончательному согласию по этому вопросу.

Ранее стало известно, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

До этого СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли прогресса на переговорах по освобождению заложников. Сообщается, что по новому соглашению ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня.