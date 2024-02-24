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24 февраля, 15:18

Политика

На переговорах по Газе достигнуты соглашения по новым условиям обмена заложников – СМИ

Фото: ТАСС/Abed Rahim Khatib

В рамках парижских переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа были достигнуты соглашения по новым условиям обмена заложников. Об этом говорится в материале Al Hadath.

"Достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену и прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки", – отмечается в статье.

Ранее израильский парламент утвердил решение местного кабмина, которое отвергает "диктат" по созданию палестинского государства.

В свою очередь, глава МИД РФ обратил внимание, что за время проведения военной операции Израиля в секторе Газа погибло больше мирных жителей, чем после государственного переворота на Украине в 2014 году.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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