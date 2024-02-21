Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее "диктат" по палестинскому государству

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Израильский парламент утвердил решение местного кабмина, которое отвергает "диктат" по созданию палестинского государства. Об этом сообщает Kan.

По данным радиостанции, документ поддержали 99 депутатов 120-местного парламента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал членов Совета безопасности ООН не откладывать создание палестинского государства. По его мнению, это является моральным долгом международного сообщества.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств