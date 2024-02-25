Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

В столице Израиля задержали более 20 человек во время антиправительственной акции. Сотни человек собрались у штаб-квартиры Минобороны Израиля и потребовали переговоров с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Тем временем в австралийском штате Виктория, где бушуют лесные пожары, уничтожены шесть жилых домов. Об этом заявил местный министр по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия эвакуированы порядка двух тысяч человек.

Кроме того, 25 февраля в Белоруссии проходят выборы в парламент. Александр Лукашенко пришел проголосовать на один из участков Минска и сообщил, что может пойти в 2025 году на новый президентский срок. По его словам, "чем больше Запад будет напрягать общество", тем "быстрее он пойдет на эти выборы".

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