Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 16:30

В мире

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Израиле

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: пожар охватил 30-этажный жилой комплекс в Китае

Новости мира: военный вертолет "Апач" разбился в США

Новости мира: во Франции фермеры прорвали оцепление выставки, на которую прибыл Макрон

Новости мира: более 20 паломников погибли в аварии в Индии

Новости мира: британские инженеры научили робота реагировать на свое отражение в зеркале

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей

В столице Израиля задержали более 20 человек во время антиправительственной акции. Сотни человек собрались у штаб-квартиры Минобороны Израиля и потребовали переговоров с палестинским движением ХАМАС, а также отставки правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Тем временем в австралийском штате Виктория, где бушуют лесные пожары, уничтожены шесть жилых домов. Об этом заявил местный министр по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось, что из зоны бедствия эвакуированы порядка двух тысяч человек.

Кроме того, 25 февраля в Белоруссии проходят выборы в парламент. Александр Лукашенко пришел проголосовать на один из участков Минска и сообщил, что может пойти в 2025 году на новый президентский срок. По его словам, "чем больше Запад будет напрягать общество", тем "быстрее он пойдет на эти выборы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияполитикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика