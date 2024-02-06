Военный вертолет разбился в Колумбии у границы с Панамой

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Вертолет Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение на границе с Панамой. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

"По предварительным данным, погибли четверо военнослужащих, включая пилота, второго пилота и двух членов экипажа", – сообщили на радио.

Трое военнослужащих выжили, они получили ранения и были доставлены в медицинские центры.

Командующий колумбийской армии Луис Оспина распорядился оказать помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться.

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