23 февраля, 19:30В мире
Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей
На востоке Китая в городе Сучжоу столкнулись больше сотни автомобилей. В результате массовой аварии несколько человек получили травмы. ДТП произошло из-за сильной гололедицы на скоростной магистрали.
Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Это самое высокое здание в городе, его высота – 632 метра.
Центр Парижа заполонили тракторы, марш протеста сопровождается взрывами петард. Митинги аграриев во Франции собирают уже тысячи людей. В первую очередь они требуют отменить беспошлинный ввоз украинской агропродукции.
В испанской Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью сгорел накануне вечером.
Россия ждет детальных разъяснений от Армении по поводу заявления премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Так российский МИД прокомментировал ответ Пашиняна в интервью французскому телеканалу.
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