Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей

На востоке Китая в городе Сучжоу столкнулись больше сотни автомобилей. В результате массовой аварии несколько человек получили травмы. ДТП произошло из-за сильной гололедицы на скоростной магистрали.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Это самое высокое здание в городе, его высота – 632 метра.

Центр Парижа заполонили тракторы, марш протеста сопровождается взрывами петард. Митинги аграриев во Франции собирают уже тысячи людей. В первую очередь они требуют отменить беспошлинный ввоз украинской агропродукции.

В испанской Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью сгорел накануне вечером.

Россия ждет детальных разъяснений от Армении по поводу заявления премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Так российский МИД прокомментировал ответ Пашиняна в интервью французскому телеканалу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.