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Новости

Новости

23 февраля, 19:30

В мире

Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей

Новости мира: на востоке Китая столкнулись больше сотни автомобилей

Новости мира: фермеры приехали на протест в центр Парижа

Новости мира: более сотни машин попали в ДТП в Китае

Новости мира: в Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в жилом доме

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

Новости мира: лесные пожары стали приближаться к городам в Австралии

Новости мира: французские фермеры начали новую волну забастовок

Новости мира: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

Новости мира: крупнейшая больница штата Алабама приостановила все процедуры ЭКО

Новости мира: извержение крупного вулкана произошло в Мексике

На востоке Китая в городе Сучжоу столкнулись больше сотни автомобилей. В результате массовой аварии несколько человек получили травмы. ДТП произошло из-за сильной гололедицы на скоростной магистрали.

Небоскреб в китайском Шанхае покрылся снегом и льдом изнутри. Это самое высокое здание в городе, его высота – 632 метра.

Центр Парижа заполонили тракторы, марш протеста сопровождается взрывами петард. Митинги аграриев во Франции собирают уже тысячи людей. В первую очередь они требуют отменить беспошлинный ввоз украинской агропродукции.

В испанской Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим во время пожара в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью сгорел накануне вечером.

Россия ждет детальных разъяснений от Армении по поводу заявления премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в ОДКБ. Так российский МИД прокомментировал ответ Пашиняна в интервью французскому телеканалу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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