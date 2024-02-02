Сурок Фил из Пенсильвании предсказал раннюю весну

Фото: ТАСС/AP/Barry Reeger

Сурок Фил из штата Пенсильвания сделал прогноз по раннему наступлению весны в 2024 году. Соответствующую трансляцию вел телеканал Fox News.

Пятикилограммового Фила вытащили из норы, которая находится на холме Гобблер-Ноб. По поверью, распространенному среди людей, если сурок прячется в норе из-за своей тени, то зима продлится еще 1,5 месяца. Если же происходит обратная ситуация, тогда весна наступит в скором времени.

"Нас ожидает ранняя весна", – озвучил прогноз представитель "Клуба сурка" от лица Фила.

Это уже 138-й прогноз сурка. Наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз. По словам представителей "Клуба сурка", каждое лето Фил пьет магический эликсир, помогающий ему продлевать жизнь на семь лет вперед. Телеканал уточнил, что предсказания сурка сбывались только в 39% случаев.

Ранее сообщалось, что февраль в Москве будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 миллиметра.



Вильфанд объяснил, почему синоптики ошибаются в своих прогнозах