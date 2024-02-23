Новости мира: французские фермеры начали новую волну забастовок

Французские фермеры начали новую волну забастовок и залили навозом витрины страхового агентства, а также несколько площадей перед префектурами в разных концах страны. Аграрии недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции. Аналогичные протесты проходят в Польше и Испании.

Сильный пожар охватил 14-этажное здание в испанской Валенсии. Он начался на четвертом этаже, но быстро охватил практически весь дом. Не все жильцы успели сами выбежать на улицу, на место возгорания отправили 10 пожарных бригад.

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