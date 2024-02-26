Новости часа: 7 тыс гектаров леса охвачены пожаром в Колумбии

В Колумбии огнем охвачены 7 тысяч гектаров леса. Метеорологи предупреждали о высоком риске лесных пожаров, так как засуха продолжается с начала января. Сотни спасателей пытаются взять ситуацию под контроль.

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков по ключевой трассе на границе с Германией. Они создали узкий коридор, куда пропускают только легковые автомобили. Фермеры требуют разобраться с излишней бюрократией в отрасли и в несправедливых закупочных ценах.

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