Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 км

На Курилах один из наиболее активных вулканов – Эбеко – выбросил столб пепла на два километра над уровнем моря. Это произошло второй раз за день.

Первый столб пепла поднимался на высоту полтора километра. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров. Как рассказали в МЧС по Сахалинской области, запах сероводорода не ощущается, пеплопада нет.

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