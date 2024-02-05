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05 февраля, 09:45

Происшествия

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 км

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 2 км

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На Курилах один из наиболее активных вулканов – Эбеко – выбросил столб пепла на два километра над уровнем моря. Это произошло второй раз за день.

Первый столб пепла поднимался на высоту полтора километра. Шлейф от него распространился на юго-запад на расстояние более пяти километров. Как рассказали в МЧС по Сахалинской области, запах сероводорода не ощущается, пеплопада нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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