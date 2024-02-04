Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в двухэтажном жилом доме в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 700 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Как отметили в ведомстве, площадь пожара в жилом доме в Усть-Илимске увеличилась до 700 квадратных метров. В настоящее время пожар удалось локализовать. Тушение пожара осложняется 25-градусным морозом. В тушении огня принимают участие 49 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 400 "квадратов". В ходе тушения пожара двое жильцов были спасены и переданы врачам. Еще 30 человек самостоятельно вышли на улицу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что жильцам многоквартирного дома, пострадавшим от пожара, будет предложено жилье в маневренном фонде Усть-Илимска. Пока жителей горящего дома разместили в помещениях детского лагеря "Лосенок".