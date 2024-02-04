Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составляет 400 "квадратов" – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Усть-Илимске Иркутской области вспыхнул пожар, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России

Сообщается, что в Усть-Илимске горит двухэтажный жилой дом на площади 250 "квадратов". В ходе тушения пожара 2 человека были спасены и переданы врачам. Еще 30 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Однако потом стало известно, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров.

Как отметили в МЧС России, в тушении пожара задействованы 33 спасателя и 12 единиц техники.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале отметил, что жильцам многоквартирного дома, пострадавшим от пожара, будет предложено жилье в маневренном фонде Усть-Илимска.

"Администрация предоставила автобус для обогрева жителей и помещения детского лагеря "Лосенок" для размещения нуждающихся. Утром в администрации пройдет КЧС, где будут составлены списки пострадавших и определен маневренный жилой фонд", – сообщил Кобзев.

Ранее стало известно, что два человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в дагестанском Дербенте. Взрыв произошел на втором этаже в доме на улице Магомеда Далгата. Хлопок газа не спровоцировал пожар, уточнили в МЧС. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.