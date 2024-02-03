Возгорание нефтепродуктов на площади в 300 "квадратов" произошло в Волгограде

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В Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади в 300 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

На месте уже работают пожарно-спасательные расчеты. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, отметили в МЧС.

Ранее пожар произошел в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края на площади 1,2 тысячи "квадратов". Из-за случившегося частично обрушилась кровля здания. Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности.

Позже стало известно, что огонь вспыхнул в производственном цехе колонии. Через некоторое время огнеборцы потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, так как на момент возгорания в цехе не производились никакие работы.

Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском