03 февраля, 06:27Происшествия
Возгорание нефтепродуктов на площади в 300 "квадратов" произошло в Волгограде
Фото: 123RF/tayo76
В Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади в 300 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
На месте уже работают пожарно-спасательные расчеты. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, отметили в МЧС.
Ранее пожар произошел в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края на площади 1,2 тысячи "квадратов". Из-за случившегося частично обрушилась кровля здания. Возгоранию присваивали повышенный ранг сложности.
Позже стало известно, что огонь вспыхнул в производственном цехе колонии. Через некоторое время огнеборцы потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, так как на момент возгорания в цехе не производились никакие работы.
Пожар произошел в жилом доме в поселении Сосенском
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