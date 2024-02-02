Пожар на 1,2 тыс кв м вспыхнул в исправительной колонии в Соликамске

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В исправительной колонии № 9 в Соликамске вспыхнул пожар на площади 1,2 тысячи "квадратов", произошло частичное обрушение кровли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Произошло частичное обрушение кровли на 100 квадратных метрах. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о крупном пожаре, вспыхнувшем на складе в Мурманске. Площадь возгорания составляла 800 квадратных метров. Как уточнили в МЧС по региону, в результате пожара на заводе произошло частичное обрушение кровли.

До этого на Восточном рынке в Краснодаре воспламенился торговый павильон. По данным МЧС, никто не пострадал. В общей сложности на территории ЧП работали 57 специалистов и 25 единиц техники.

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