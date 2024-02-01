Летевший из Москвы на Сахалин самолет отправили в Хабаровск из-за непогоды

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Следовавший на Сахалин рейс FV-6283 из Москвы отправили на запасной аэродром в Хабаровск, так как самолет не смог совершить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Согласно данным синоптиков, в районе аэропорта Южно-Сахалинска наблюдается порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду, а также ухудшение видимости до 220–400 метров из-за метели.

Кроме того, на запасной аэродром в Хабаровск также направили следовавший из Красноярска рейс HZ-4745. Уточняется, что самолеты можно будет посадить на острове днем, после улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) рейсом 3034 Улан-Удэ – Москва прервал взлет из-за подозрения на наличие технической неисправности. Задержка превышала семь часов.

До этого пассажирский самолет рейсом Харбин – Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. На борту было 30 пассажиров и 9 членов экипажа, их эвакуировали.

Самолет авиакомпании "Азимут" вернулся в аэропорт из-за нештатной ситуации