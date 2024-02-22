22 февраля, 06:00Политика
Подоляк заявил, что польские фермеры протестуют с целью унизить украинцев
Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что протесты польских фермеров на границе с Украиной направлены на то, чтобы унизить украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Подоляк отметил, что польские фермеры должны понимать, что Украина находится в тяжелом положении не только с экономической точки зрения.
"Они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев", – заявил он.
Советник главы офиса Зеленского упрекнул поляков в том, что они не считают противостояние украинцев России "достойным делом", а вместо этого думают лишь о том, чтобы получать доход ради того, чтобы их "семьи жили хорошо".
Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на несколько дней на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.
Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной
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