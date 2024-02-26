Пожарные ликвидировали пожар в производственном здании в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожарные полностью ликвидировали пожар в производственно-складском здании в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что при пожаре никто не пострадал.

Огонь в складском помещении в подмосковном Подольске вспыхнул на площади 2 тысячи квадратных метров в ночь на 26 февраля. Для тушения огня привлекли более 50 человек и 15 единиц техники. Спустя некоторое время пожарные сумели ликвидировать открытое горение на 2 250 квадратных метрах.

В ночь на 26 февраля пожар также произошел на складах строительного гипермаркета в городе Артеме в Приморье. Его удалось локализовать на площади в 700 квадратных метров.

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