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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в Колумбии, сообщается на сайте Геологической службы государства.

Согласно ее информации, подземные толчки произошли в 06:26 по местному времени (14:26 по Москве) в шести километрах от города Ансермануэво на западе Колумбии. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров. Данные о жертвах к настоящему моменту не поступали.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,4, которое произошло недалеко от побережья Королевства Тонга. В Геологической службе США рассказали, что эпицентр находился в 245 километрах к северу от города Нукуалофа. Там проживают более 20 тысяч человек.

До этого сейсмологи сообщили о подземных толчках магнитудой 5,6 на острове Минданао на Филиппинах. Землетрясение произошло в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан.

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