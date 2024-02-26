Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 07:30

В мире

Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас

Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас

На рынке в Волгограде ликвидировали открытое горение

Такси загорелось на внутренней стороне МКАД

Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости регионов: пожар произошел на строительном рынке в Волгограде

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: масштабный пожар произошел в жилом доме в Китае

Новости мира: пожар охватил 30-этажный жилой комплекс в Китае

В Свердловской области произошел пожар в торговом павильоне

Новости мира: военный вертолет "Апач" разбился в США

Большой лесной пожар возник в американском штате Техас. Огонь охватил тысячу гектаров, вокруг жилых домов образовалась пылающая стена встречного огня.

Арестами безоружных завершился пропалестинский митинг в Милане. Итальянский город парализовало многотысячное шествие мирных активистов, именующих себя партизанами. Число пострадавших и задержанных полиция Италии не раскрывает.

Неизвестно и число протестующих в Бразилии. По разным оценкам, на марш Сан-Паулу вышло до полумиллиона человек в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару, против которого было открыто уголовное дело по подозрению в попытке госпереворота. К демонстрантам присоединились даже губернаторы некоторых штатов.

Об этих и других – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика