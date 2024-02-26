Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас

Большой лесной пожар возник в американском штате Техас. Огонь охватил тысячу гектаров, вокруг жилых домов образовалась пылающая стена встречного огня.

Арестами безоружных завершился пропалестинский митинг в Милане. Итальянский город парализовало многотысячное шествие мирных активистов, именующих себя партизанами. Число пострадавших и задержанных полиция Италии не раскрывает.



Неизвестно и число протестующих в Бразилии. По разным оценкам, на марш Сан-Паулу вышло до полумиллиона человек в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару, против которого было открыто уголовное дело по подозрению в попытке госпереворота. К демонстрантам присоединились даже губернаторы некоторых штатов.

Об этих и других – в эфире телеканала Москва 24.