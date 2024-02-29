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Новости

29 февраля, 19:45

В мире

Новости мира: природный пожар в Техасе стал вторым по величине в истории штата

Новости мира: природный пожар в Техасе стал вторым по величине в истории штата

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Природный пожар в Техасе стал вторым по величине в истории американского штата. Там горят 344 тысячи гектаров, огонь перекинулся и на территорию соседней Оклахомы. Пламя быстро распространяется, спасателям удалось сдержать его только на 3%. Чрезвычайное положение действует в 60 округах.

В Великобритании разработан секретный план на случай смерти короля Карла III. Операцию назвали "Менайский мост". Там предусмотрены объявления, которые прозвучат в случае ухода монарха. На данный момент король проходит лечение. Букингемский дворец недавно сообщил, что у Карла III нашли рак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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