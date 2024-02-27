"Я с ним был знаком": почему умер пациент клиники Тимура Хайдарова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента, который сделал операцию в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. По данным СМИ, мужчина скончался после желудочного шунтирования. Это не первый громкий скандал вокруг Хайдарова и его деятельности. Подробности – в материале Москвы 24.

Скандал за скандалом

Мужчина скончался в частной клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique после операции, которая прошла 16 февраля. По данным СМИ, речь идет о бизнесмене и продюсере Петре Гаврилове, который перенес желудочное шунтирование.





из сообщения ГСУ СК РФ по Москве Через несколько дней 35-летний мужчина почувствовал ухудшение состояния здоровья, обратился в медицинское учреждение, где впоследствии впал в кому и скончался. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Столичный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). В Росздравнадзоре также выясняют обстоятельства смерти мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Это не первый скандал вокруг деятельности Тимура Хайдарова. В июле 2023 года певица Слава обвинила его в некачественной операции, после которой ее грудь стала ассиметричной, а само вмешательство оставило шрамы. Хайдаров на это ответил, что исполнительница не соблюдала рекомендации по реабилитации и вымогала у него крупную сумму денег.

Пожаловалась на работу хирурга и Любовь Успенская, которая делала операцию по увеличению ягодиц в 2021 году. Певица назвала Хайдарова "мясником" и сказала, что ей пришлось переделывать его работу в другой клинике. Кроме того, десятки девушек, якобы пострадавших из-за деятельности врача, написали коллективное письмо в правоохранительные органы. Специалист все обвинения отрицал и подал встречные иски о клевете и вымогательстве. В сентябре 2023 года в МВД начали проверку в отношении преступления против врача.

При этом 9 февраля 2024-го столичный Росздравнадзор сообщил в своем телеграм-канале, что нашел грубые нарушения законодательства в нескольких клиниках, связанных с Хайдаровым. Все материалы проверки ведомство передало в СК.

"Не могу подобрать никаких слов"

Сообщения о смерти Петра Гаврилова в клинике Тимура Хайдарова ее владелец прокомментировал телеграм-каналу Shot. По данным издания, операцию бизнесмену провел бариатрический хирург Илья Елагин, который до этого сделал более 3,5 тысячи подобных вмешательств. В случае с погибшим Хайдаров рассказал, что на четвертый день после процедуры у пациента возникли боли в животе и его тут же направили обратно в учреждение.





Тимур Хайдаров пластический хирург Так как мы понимаем специфику этой операции, мы должны исключить риски расхождения швов. Для этого проводится диагностическая лапароскопия. Нужно зайти в живот и посмотреть, что там. Что и было выполнено.

Хайдаров подчеркнул, что с пациентом провели все необходимые процедуры и поставили дренаж. На следующий день Гаврилову стало лучше, он был на связи с врачами.

"Ночью опять появляются жалобы на боль. Тут уже коллегиально принимается решение перевести его в более специализированный центр, где есть более обширный перечень медицинских услуг", – рассказал Хайдаров.

В беседе с телеграм-каналом Mash врач рассказал, что одной из причин ухудшения самочувствия могла стать злокачественная гипертермия, которая сопровождается резким подъемом температуры до 42–43 градусов. При этом специалист подчеркнул, что не имеет права полностью разглашать медицинские сведения по этой ситуации.

Также хирург признался, что лично знал Гаврилова, сообщил телеграм-канал газеты "Известия". "Я с ним был знаком, в хороших отношениях с его семьей. <...> Я даже не могу подобрать никаких слов ни поддержки, ни чтобы хоть как-то разделить эту утрату и боль с его близкими", – сказал Хайдаров журналистам.

Адвокат хирурга Александр Добровинский заявил, что после операции в клинике своего клиента бизнесмен обращался в другую, где он тоже перенес хирургическое вмешательство, сообщает "Газета.ру". Защитник Хайдарова не исключил, что эта история может быть еще одной попыткой очернить врача.





Александр Добровинский адвокат Вот не дает он никому покоя. Может быть, потому что так и не удалось никому развести Хайдарова на деньги. Ни певицам, ни их адвокатам, ни примкнувшим к ним с понятной целью.

Добровинский отметил, что в деле должно разобраться следствие и, если виновника найдут, суд вынесет свой вердикт.

