В КСИР подтвердили гибель четырех военных советников при ударе по Дамаску

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Командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Юсеф Омид Заде погиб в результате удара Израиля по Дамаску. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на командования КСИР.

Согласно информации, под удар попал особняк в районе Меззе на западе города, где находились военные советники Ирана. При атаке погибли также четверо офицеров.

До этого СМИ сообщили, что член КСИР погиб в результате удара Израиля по району Аль-Мезза сирийской столицы Дамаск. По данным директора больницы Аль-Мувасат Имам Аль-Амина, пострадали три человека.

Ранее серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации журналистов, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.