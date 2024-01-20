Член КСИР Ирана погиб в результате удара Израиля по Дамаску – СМИ

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Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погиб в результате удара Израиля по району Аль-Мезза сирийской столицы Дамаск. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Другие люди получили ранения", – говорится в сообщении.

По данным директора больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имам Аль-Амина, пострадали три человека.

Ранее СМИ сообщали о том, что по военной базе США, которая расположена неподалеку от воздушной гавани Эрбиль в Иракском Курдистане, был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата.

До этого серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации журналистов, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.