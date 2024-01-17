Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН

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Ирак подал жалобу в Совет безопасности ООН на агрессию Ирана после ударов по Иракскому Курдистану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Ирака.

В ведомстве уточнили, что жалоба была подана в двух экземплярах: генсеку ООН и председателю Совбеза всемирной организации через постоянное представительство Ирака в Нью-Йорке.

В жалобе сообщается, что агрессия Ирана является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности его народа.

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации СМИ, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как заявили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.