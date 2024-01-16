МИД Пакистана осудил ракетный удар Ирана по своей территории

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Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение Ираном его воздушного пространства и нанесение ракетного удара по пакистанской территории. Об этом сообщили в МИД Пакистана.

В ведомстве добавили, что в результате удара погибли двое детей, еще три девочки получили различные ранения. Дипломаты назвали произошедшее нарушением суверенитета Пакистана, которое может иметь серьезные последствия.

"Еще более тревожно, что этот незаконный акт произошел, несмотря на наличие нескольких каналов связи между Пакистаном и Ираном. Решительный протест Пакистана уже направлен соответствующему высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана в Тегеране", – говорится в сообщении МИД.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Пакистана вызвало временного поверенного в делах Ирана, чтобы передать решительное осуждение ракетного удара по пакистанской территории. В МИД подчеркнули, что ответственность за это будет полностью возложена на Иран.

"Пакистан всегда говорил, что терроризм – это общая угроза для всех стран региона, которая требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать двустороннее доверие и уверенность", – заключили дипломаты.

Ранее СМИ сообщали о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав ВС Ирана, нанес удар при помощи баллистических ракет и беспилотников по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в провинции Пакистана Белуджистан.

По информации журналистов, это действие стало первым ракетным ударом иранской армии по Пакистану.