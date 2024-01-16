Вооруженные группировки Ирака сообщили о поражении цели в Израиле

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Вооруженные группировки Ирака сообщили, что поразили цель в центральной части Израиля в предыдущие дни. Они применили крылатые ракеты дальнего действия, сообщается в телеграм-канале группировки.

"Продолжая сопротивление оккупации и поддержку нашего народа в секторе Газа, бойцы в прошлые дни атаковали жизненно важную цель в центральной части сионистского образования", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули группировки, они продолжат наносить удары по опорным пунктам.

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта. Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав Вооруженных сил Ирана.

По информации СМИ, при атаках КСИР по Эрбилю погибли четыре человека. Тем не менее среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

Как заявили в КСИР, атаки по Эрбилю были проведены в ответ на недавние теракты на иранской территории. Иран также взял на себя ответственность за ракетные удары по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.