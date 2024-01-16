01:39Происшествия
Четыре человека погибли при ударах ВС Ирана по иракскому Эрбилю – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Вместе с тем, по словам собеседников издания, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет. Также возле аэропорта Эрбиля были сбиты три беспилотника.
По данным издания, всего атакам КСИР подверглись восемь объектов около местного американского консульства. В частности, аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки".
В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта.
Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя КСИР, который входит в состав Вооруженных сил Ирана. Уточнялось, что удары наносились по месту сбора антииранских террористических группировок.
Читайте также