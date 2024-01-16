Четыре человека погибли при ударах ВС Ирана по иракскому Эрбилю – СМИ

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Четыре человека погибли в результате атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет. Также возле аэропорта Эрбиля были сбиты три беспилотника.

По данным издания, всего атакам КСИР подверглись восемь объектов около местного американского консульства. В частности, аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки".

В ночь на 16 января серия взрывов прогремела в столице Иракского Курдистана Эрбиле, возле консульства США и международного аэропорта.

Впоследствии ответственность за баллистические атаки взял на себя КСИР, который входит в состав Вооруженных сил Ирана. Уточнялось, что удары наносились по месту сбора антииранских террористических группировок.