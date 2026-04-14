Вэнс заявил, что США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном. Об этом он политик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс позитивно оценил прошедшие консультации, подчеркнув, что не стал бы характеризовать их как неудачные. По его словам, многие аспекты прошли в соответствии с ожиданиями американской стороны.

"Я бы не сказал, что все пошло не так. Многое прошло, как надо. Мы добились значительного прогресса", – добавил вице-президент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.