Политолог Мухин объяснил причины поражения Орбана на выборах в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля. Правящая партия "Фидес" Виктора Орбана заняла второе место и потеряла большинство. Что это значит для России и как изменятся ее отношения с Евросоюзом, разбиралась Москва 24.

"Европейский путь"

Венгерская оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля. По предварительным подсчетам Национальной избирательной комиссии, движению достанутся 138 мест из 199, в то время как правящая фракция "Фидес" во главе с пока еще действующим премьер-министром Виктором Орбаном – 55. Новый глава кабмина будет определен в течение 30 дней с даты выборов, заявил президент страны Тамаш Шуйок.



Виктор Орбан признал поражение, заявив, что его партия продолжит служить родине, но уже в оппозиции. В свою очередь, Петер Мадьяр заявил о намерении вернуть стране полноценное членство в Евросоюзе и НАТО.





Петер Мадьяр лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО.

Несмотря на это, Петер Мадьяр заявил, что энергетическая зависимость Венгрии от России неизбежно приведет к переговорам с Владимиром Путиным. Однако он добавил, что не собирается строить дружеских отношений с РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Петера Мадьяра, заявив на своей странице в соцсети Х, что Венгрия "возвращается на европейский путь". Слова поддержки направили и ряд других европейских лидеров.



Однако глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обратила внимание, что Еврокомиссия отреагировала слишком позитивно на итоги выборов, что должно насторожить.



"Удовлетворение, выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышает свои полномочия и пределы компетенции в ущерб суверенитету народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, которую они столько лет отстаивали ценой больших усилий", – высказалась Ле Пен в соцсетях.



Кроме того, лидер крайне правой в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил на своей странице, что теперь в ЕС остались слабые лидеры. К ним он причислил премьер-министра своей страны Роба Йеттена, а также президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Испании Педро Санчеса и канцлера Германии Фридриха Мерца.



Герт Вилдерс лидер PVV Онзанимал жесткую позицию по вопросам миграции и выступал против леволиберальной повестки. Благодаря ему Будапешт стал оазисом безопасности по сравнению с Амстердамом, Брюсселем или Парижем. Теперь у нас остались такие слабаки, как Йеттен, Макрон, Санчес и Мерц. Печальный день.

Помимо этого, депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага написал в своих соцсетях, что после победы партии "Тиса" для Европы и Венгрии наступил "черный день". Он добавил, что теперь во главе страны встанет "агент Зеленского".





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запомнился в том числе оппозиционными действиями в адрес высшего руководства Евросоюза. В частности, он блокировал выдачу Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС из-за того, что Киев препятствовал проходу российской нефти по трубопроводу "Дружба". По мнению политика, Европа не сможет обойтись без топлива из РФ, назвав энергетическую политику западных стран абсурдной. Также Орбан обвинял ЕС в подготовке к войне из-за украинского конфликта. Он обещал, что Венгрия останется "островом безопасности и спокойствия" в условиях глобальной нестабильности.

"Малоприятное событие"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва с уважением относится к тому выбору, который сделали жители Венгрии. При этом он отметил, что результаты никак не повлияют на ход конфликта в Украине.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю.

При этом Песков уточнил в беседе с журналистом Александром Юнашевым, что Кремль не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на выборах.

"Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", – сказал Песков, добавив, что с Виктором Орбаном Москва "вела диалог".

В свою очередь, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа партии Мадьяра "только ускорит крах ЕС".

"Проверьте, прав ли я, через 4 месяца", – написал он в соцсетях.

При этом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с Москвой 24 отметил, что Виктор Орбан в любом случае не уходит из политики. Он становится оппозицией, чье мнение придется учитывать.

"Однако теперь Венгрия перестанет блокировать кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро, который они собираются частично передать Украине. Но, несмотря на это, Мадьяр заявил, что не станет выступать за скорейшее вступление Украины в Евросоюз без всяческих условий", – отметил эксперт.

Он также предположил, что глава партии "Тиса" захочет добиться отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Но ему придется столкнуться с реалиями: развитие венгерской экономики без российских энергоносителей невозможно.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Орбан проиграл, потому что против него сложились различные факторы, вроде поддержки президента США Дональда Трампа. В Венгрии достаточно чувствительно к этому отнеслись, к тому же Трамп ведет в Иране очень странную, несправедливую войну, и это тоже сыграло свою роль.

Мухин обратил внимание, что Петер Мадьяр является депутатом Европарламента, ориентированным на ЕС. Таким образом, тезис "Венгрия – это снова Европа" для него релевантен, добавил эксперт.

"Западноевропейская ориентированность отразится на внешних формах: скорее всего, Венгрия будет "плясать под дудку" Брюсселя. Но будет ли она делать это долго и последовательно, не уверен, потому что Мадьяр на позиции премьер-министра – это не Мадьяр образца депутата Европарламента", – объяснил политолог.

В свою очередь, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев рассказал Москве 24, что Виктор Орбан проиграл на выборах из-за давления со всех сторон.

"Он консерватор, всегда выигрывал на том, что ставит интересы Венгрии выше интересов Евросоюза, выше любых международных организаций, Соединенных Штатов и так далее. Но здесь его поддерживал вице-президент США Джей Ди Вэнс, что в действительности скорее сыграло Орбану в минус, чем в плюс", – объяснил Журавлев.



Для Венгрии победа Мадьяра будет малоприятным событием, хотя они этого пока и не осознали, подчеркнул политолог.





Дмитрий Журавлев научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Если Будапешт "ляжет" полностью под Евросоюз, он потеряет очень много преференций. Дело в том, что Венгрия строит свою экономику на сельском хозяйстве, там нет никакого промышленного сырья. Продовольствия в Европе в избытке, поэтому все борются за квоты, кому и сколько разрешают продавать. Приход Мадьяра ухудшит ситуацию для Венгрии, так как Орбан продавал сельхозпродукцию в том числе России, а взамен получал нефть и газ.

По мнению эксперта, итоги выборов никак не повлияют на отношения России с Евросоюзом, так как диалога между ними давно нет.



"Но отношения США и Евросоюза должны стать хуже. Дело в том, что Виктор Орбан – фаворит Трампа, благодаря этому появился некий канал отношений между США и ЕС", – отметил эксперт.

В то же время в связи с победой Мадьяра политика Евросоюза "тормозиться" теперь никем не будет. Венгрия начнет выступать за все, что предлагает высшее руководство ЕС, заключил Журавлев.

