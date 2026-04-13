Захарова заявила, что Франция своими заявлениями разрушает отношения с РФ

Заявления и шаги руководства Франции носят "чудовищный характер" с исторической и современной точек зрения и подрывают сложившиеся ранее отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат добавила, что такие действия противоречат традиционным подходам французской внешней политики и разрушают прежний уровень взаимодействия между странами.

Она также указала на ссоры президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит, вынесенные на публику. По ее словам, они носят "карикатурный характер" и могут стать темой для сатирических изданий. Захарова подчеркнула, что личную жизнь неправильно смешивать с политикой.

"Вот эти вещи карикатурные, в общем, это для Charlie Hebdo (французский сатирический журнал "Шарли эбдо". – Прим. ред.). Теперь им есть чему посвящать свои передовицы. Наконец-то занялись своими собственными делами", – сказала Захарова в интервью ИС "Вести".

Ранее во Франции заявили о подготовке страны к войне с Россией. По данным местных СМИ, совету министров будет представлен обновленный законопроект о военном планировании, который будет включать повышение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году.