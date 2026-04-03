Новости

Новости

03 апреля, 16:20

Политика

Макрон призвал средние по масштабу страны к противостоянию гегемонии США

Фото: ТАСС/POOL/JUNG YEON-JE

Средние по размеру страны должны объединиться и вступить в противостояние с гегемонией США, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления перед студентами из Сеула.

"Наша цель – не быть вассалами двух гегемонистских держав. Мы не хотим зависеть от доминирования, скажем, от Китая, или не хотим слишком сильно подвергаться непредсказуемости США", – цитирует его Bloomberg.

Журналисты заметили, что Макрон, который представляет единственную ядерную державу Евросоюза, ранее неоднократно призывал своих союзников уравнять отношения как с Пекином, так и с Вашингтоном.

Кроме того, французский лидер может повторить данный посыл на саммите "Большой семерки", который пройдет в июне на территории Франции. На фоне игнорирования Штатами международных институтов предложение Макрона может быть положительно воспринято адресатами, уверены в СМИ.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, поскольку Альянс отказался помочь в операции против Ирана.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог Андрей Кортунов отметил, что гипотетический распад НАТО может создать потенциальные угрозы для России. Европейские страны уже взяли курс на достижение стратегической независимости от США и начали активно наращивать свои военные возможности.

политиказа рубежом

