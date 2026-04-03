В детском саду в Финляндии скончался ребенок, зажатый между кроватью и стеной

Фото: ТАСС/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gelhardt

В Финляндии в детском саду скончался двухлетний ребенок, зажатый между кроватью и стенкой, сообщила финская полиция.

Инцидент произошел 24 марта в городе Вантаа. Предварительно, во время тихого часа сотрудница детского сада случайно подняла откидную кровать, из-за чего ребенок проскользнул между кроватью и стеной. Правоохранители расследуют дело по статье о непредумышленном убийстве.

В Yle добавили, что в связи с несчастным случаем власти города обновили инструкции по использованию откидных кроватей в детских садах. Теперь их всегда должны поднимать двое взрослых, а в помещении не должно быть детей.

Ранее в Кемеровской области годовалый ребенок умер после того, как выпил жидкость для электронной сигареты. Мать мальчика отошла в ванную, а когда вернулась, увидела, что сын держит в руках пустой флакон из-под жидкости. Женщина тут же вызвала скорую помощь, однако ребенок скончался от отравления еще до приезда врачей.

