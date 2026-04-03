Женщина открыла стрельбу после встречи мужа и любовника в Огайо

Жительница американского штата Огайо Оливия Кленденин устроила стрельбу после того, как ее муж и любовник встретили друг друга на вечеринке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание People.

Мужчины встретились на новогоднем празднике у общих знакомых, однако Кленденин там не было. Во время разговора они узнали, что состоят в романтических отношениях с одной и той же женщиной. При этом любовник не знал, что она замужем. В результате между мужчинами возник конфликт. Один из присутствующих на вечеринке позвонил женщине, после чего она приехала на праздник.

Кленденин устроила скандал, решив, что является пострадавшей стороной. Женщина достала пистолет и открыла стрельбу, выпустив около 8 пуль. Ранение получил один из гостей мероприятия Дэниел Джонсон. Его госпитализировали.

После случившегося Кленденин признали виновной в покушении на убийство, в незаконной стрельбе и нападении на людей. Суд назначил ей наказание в виде 20 лет тюрьмы. При этом инстанция подчеркнула, что обвиняемая не раскаялась и не осознала тяжкого характера своего поступка.

