03 апреля, 17:26

Происшествия

Женщина открыла стрельбу после встречи мужа и любовника в Огайо

Фото: 123RF.com/linasolntseva

Жительница американского штата Огайо Оливия Кленденин устроила стрельбу после того, как ее муж и любовник встретили друг друга на вечеринке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание People.

Мужчины встретились на новогоднем празднике у общих знакомых, однако Кленденин там не было. Во время разговора они узнали, что состоят в романтических отношениях с одной и той же женщиной. При этом любовник не знал, что она замужем. В результате между мужчинами возник конфликт. Один из присутствующих на вечеринке позвонил женщине, после чего она приехала на праздник.

Кленденин устроила скандал, решив, что является пострадавшей стороной. Женщина достала пистолет и открыла стрельбу, выпустив около 8 пуль. Ранение получил один из гостей мероприятия Дэниел Джонсон. Его госпитализировали.

После случившегося Кленденин признали виновной в покушении на убийство, в незаконной стрельбе и нападении на людей. Суд назначил ей наказание в виде 20 лет тюрьмы. При этом инстанция подчеркнула, что обвиняемая не раскаялась и не осознала тяжкого характера своего поступка.

Ранее в индийском штате Раджастхан девушка убила мужа через 3 месяца после свадьбы. Ей помог любовник. В браке девушка чувствовала себя несчастной и продолжила общение с возлюбленным, после чего решила избавиться от супруга.

Она предложила мужу погулять, одновременно с этим сообщив любовнику, куда они направляются. Преступник и два сообщника ждали жертву в кустах у дороги. Когда супруги приблизились, мужчины напали на Кумара.

