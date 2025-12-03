Форма поиска по сайту

03 декабря, 15:36

В мире
India Today: в Индии мужчина сбежал в первую брачную ночь после просьбы жены

Индиец сбежал от жены в первую брачную ночь из-за одной просьбы

Фото: 123RF.com/atherinelprod

В Индии мужчина по имени Мосхин сбежал от жены в первую брачную ночь после просьбы возлюбленной. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на India Today.

По данным СМИ, после свадьбы жена ждала мужа в спальне. Когда он вошел в комнату, женщина пожаловалась на яркий свет и попросила его заменить лампочку на более тусклую. После этого Мосхин вышел из спальни и пропал.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина шел мимо канала, из-за чего его родные заподозрили, что он собирается спрыгнуть в воду. За время поисков Мосхина, которые продолжались пять дней, две его сестры успели выйти замуж, но атмосфера на свадьбах была непраздничная.

Отмечается, что мужчина самостоятельно связался с одним из близких и сообщил, что находится в другом штате. Воссоединившись с женой, он объяснил свой поступок нервным срывом, возникшим после просьбы жены.

Ранее 45-летний американец Райан Боргвардт инсценировал свою смерть, чтобы сбежать от семьи к любовнице в Грузию.

Мужчина пропал летом 2024 года на озере Грин-Лейк, где были обнаружены его брошенные автомобиль и трейлер. Спустя три месяца спасатели нашли перевернутый каяк, спасательный жилет и личные вещи Боргвардта.

В ходе расследования выяснилось, что за несколько месяцев до исчезновения американец получил новый паспорт, сменил адрес электронной почты и перевел деньги в зарубежный банк. Боргвардт сам вышел на связь, по его словам после инсценировки смерти он добрался до Тбилиси, где и встретился с любовницей.

